Samedi 18 septembre, 10h00, 15h00 Visite immersive des salles Paul-Fort/Pannonica par la Bouche d’Air * Vivez une immersion au sein de l’une des institutions du spectacle à Nantes Nous vous invitons à visiter les salles de spectacle Paul-Fort et Pannonica à l’occasion d’un parcours retraçant l’histoire du lieu, le fonctionnement d’une salle de concerts et les activités de la Bouche d’Air ! Vous pourrez explorer les coulisses, fouler les planches de la grande scène, et même découvrir une exposition retraçant l’un des projets d’action culturelle menés par la Bouche d’Air! *

Gratuit sur inscription, jauge modulable en fonction des conditions sanitaires en septembre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Salle Paul Fort 9, rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

La Salle Paul Fort est une salle de spectacle qui accueille depuis les années 1980 des concerts, principalement de chansons françaises.

