Accueillis au seuil de la maison natale du baron Larrey (1766-1842) transformée en lieu de mémoire labellisé Maison des Illustres, vous serez accompagnés sur les pas de ce fils de cordonnier qui, à 13 ans, a quitté son village pour un destin exceptionnel dont l’héritage est encore vivant.

Quel bel exemple de méritocratie pour la jeunesse !

Formé à Toulouse et diplômé chirurgien à 20 ans, il a été le précurseur de la chirurgie de guerre moderne pendant ses 23 ans de campagnes au service des armées de la Révolution et de l’Empire.

Vous le suivrez à travers une animation audio-visuelle retraçant l’épopée napoléonienne. A la chute de l’Empire, Napoléon 1er ne l’avait pas oublié. En effet, depuis son exil de Sainte-Hélène, il lui a rendu hommage en le citant dans son testament: “Larrey, l’homme le plus vertueux que j’aie connu”.

Grand humaniste acquis aux idées du siècle des Lumières, Larrey a été surnommé “la providence du soldat” par les combattants amis et ennemis.

En 1797, il a inventé les “ambulances volantes” engagées pour la première fois sur les champs de bataille au secours des blessés des deux camps.

Exposée dans la cour du musée, vous découvrirez la réplique grandeur nature d’un attelage d’ambulance volante à deux roues construite en 2014 par une équipe de passionnés bénévoles de notre association des Amis du Baron Larrey.

Si vous disposez d’une heure de plus, nous vous emmènerons à la découverte du Beaudéan historique qu’a connu Larrey enfant avec son habitat traditionnel aux ruelles étroites et aux maisons anciennes blotties autour de son église et de son cimetière.

D’origine romane, l’Eglise Saint Martin a été agrandie et modifiée au fil des siècles avant d’acquérir son aspect actuel au début du XVIIIe siècle avec sa tour-clocher caractéristique encadrée de quatre clochetons.

Classée, elle présente une voûte en bois polychrome et elle abrite un riche mobilier baroque avec un somptueux rétable signé Marc Ferrère. L’ensemble a été récemment restauré par la Fondation du Patrimoine et il est mis en valeur par l’association Connaissance des Ferrère et du Baroque pyrénéen.

Bâti au croisement de trois vallées entre le comté de Bigorre et l’Espagne, Beaudéan est devenu une seigneurie à la fin du XIIIe siècle avec la construction d’un château médiéval dominant le village pour contrôler ce site stratégique.

A la Révolution, vendu comme bien national à des proriétaires successifs, ce château a subi une transformation profonde à partir de 1820 et une autre un siècle plus tard.

Etant une propriété privée en cours de restauration, il n’est pas ouvert aux visiteurs mais vous pourrez en faire le tour à l’écoute de son histoire mouvementée qui expliquera votre surprise devant son architecture atypique.

Samedi 18/09 à 17h00 à la salle multimédias de Beaudéan : “Petite histoire des grandes pandémies : de la peste du Moyen Âge à la Covid 19 du XXIe siècle” par le Dr Bernard Baldivia, anesthésiste-réanimateur au CH de Martigues, vice-président des Amis du Baron Larrey. Entrée libre. La conférence durera environ une heure et sera suivie d’un échange avec le public.

