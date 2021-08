Saint-Antonin-Noble-Val Salle les Thermes Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne Animation Jeune public “Solal et le Centaure” Salle les Thermes Saint-Antonin-Noble-Val Catégories d’évènement: Saint-Antonin-Noble-Val

Vendredi 17 septembre, 20h30 Animation Jeune public “Solal et le Centaure” * Composition et écriture : Bertrand Lavaud-Bach

Nirina Betoto : violon

Virginie Bretagne : basson

Patricia Venissac : percussions

Hugo Schmidt : saxophones

Bertrand Lavaud-Bach : piano

Avec les comédiens : François Henri Soulié et Guillaume Doireau

À partir de 5 ans

En rentrant de l’école le jeune Solal passe devant la sculpture du Centaure Chiron, curieusement, elle se met en mouvement et commence à lui parler.

À travers les récits du Centaure, Ce conte sur la mythologie grecque nous emmène en musique et en image sur les traces d’Hercule, de Persée, d’Andromède et d’autres héros mythologiques. *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

*

Salle les Thermes 15 Boulevard des Thermes, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val

