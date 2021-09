Gap Salle Le Royal - rue Pasteur - 05000 GAP Gap, Hautes-Alpes Conférence : L’histoire du théâtre de Gap au XIXe siècle, en plusieurs actes. Salle Le Royal – rue Pasteur – 05000 GAP Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Conférence : L’histoire du théâtre de Gap au XIXe siècle, en plusieurs actes. Salle Le Royal – rue Pasteur – 05000 GAP, 17 septembre 2021 18:00, Gap. Journée du patrimoine 2021 Salle Le Royal – rue Pasteur – 05000 GAP. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 18h00 Conférence : L’histoire du théâtre de Gap au XIXe siècle, en plusieurs actes. * La documentation historique est rare concernant la salle de théâtre de Gap excepté quelques documents d’archives et coupures de presse. Celles-ci nous en apprendront davantage sur l’organisation et le fonctionnement de ce théâtre ainsi que sur la vie des artistes et du public et nous feront découvrir son activité dans la ville. Quant aux chroniques théâtrales, elles témoigneront aussi et surtout des pratiques culturelles dans la société provinciale au XIXe siècle. Le pass sanitaire* est obligatoire pour l’accès à la salle ainsi que le port du masque, à l’extérieur comme à l’intérieur, en vertu du décret du 1er juin 2021 et de l’arrêté préfectoral du 16 août 2021. *Certificat attestant d’un schéma vaccinal complet ou d’un résultat de test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures, ou prouvant une contamination à la Covid 19 au cours des 6 derniers mois. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 20h00

*

Salle Le Royal – rue Pasteur – 05000 GAP rue Pasteur 05000 Gap Gap 05000 Hautes-Alpes Crédits : Médiathèque de la ville de Gap Gratuit

Détails Heure : 18:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Salle Le Royal - rue Pasteur - 05000 GAP Adresse rue Pasteur 05000 Gap Ville Gap Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Salle Le Royal - rue Pasteur - 05000 GAP Gap