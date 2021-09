Le Brethon Salle La Brethonnoise Allier, Le Brethon Le patrimoine archéologique du Pays de Tronçais Salle La Brethonnoise Le Brethon Catégories d’évènement: Allier

Le Brethon

Le patrimoine archéologique du Pays de Tronçais Salle La Brethonnoise, 19 septembre 2021 14:30, Le Brethon Journée du patrimoine 2021 Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 14h30 Le patrimoine archéologique du Pays de Tronçais * Jacques Perchat animera une exposition consacrée aux découvertes archéologiques sur le pays de Tronçais et particuliérement sur LE BRETHON. Suivra une animation sur le site St Mayeul. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Salle La Brethonnoise 6 rue du commerce, 03350 Le Brethon Le Brethon 03350 Allier

0656710898 Crédits : ©L. Laüt Gratuit

Heure : 14:30 - 18:00
Lieu Salle La Brethonnoise
Adresse 6 rue du commerce, 03350 Le Brethon
Ville Le Brethon