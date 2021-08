Talant Salle Jean Gabin - Espace Culturel Georges Brassens Côte-d'Or, Talant Conférence “Qui étaient-ils ?” Salle Jean Gabin – Espace Culturel Georges Brassens Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Conférence “Qui étaient-ils ?” Salle Jean Gabin – Espace Culturel Georges Brassens, 18 septembre 2021 17:30, Talant. Journée du patrimoine 2021 Salle Jean Gabin – Espace Culturel Georges Brassens. Handicap moteur 03 80 44 60 30, culture@talant.fr

Samedi 18 septembre, 17h30 Conférence “Qui étaient-ils ?” * Conférence sur les noms de rues, de monuments, d’écoles à Talant. Célèbres ou non, mais qui étaient-ils vraiment ? *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

Gratuit sur inscription à l’Espace Georges Brassens ou par téléphone à partir du 6 septembre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Salle Jean Gabin – Espace Culturel Georges Brassens 1 Place Abbé Pierre, 21240 Talant Talant 21240 Le Belvédère Côte-d’Or

L’espace Georges Brassens accueille le Service Culture et propose à La Galerie et dans la salle Jean Gabin des expositions, conférences et spectacles tout public en proximité avec les artistes.

