Balade guidée "Napoléon à Essises" Salle historique 1814, 18 septembre 2021

Samedi 18 septembre, 15h00 Balade guidée “Napoléon à Essises” * Cette année est aussi consacrée au bicentenaire de la mort de Napoléon. De nombreuses expositions et conférences lui sont consacrées, à l’échelle nationale. Mais savez-vous que l’Empereur a traversé notre territoire du sud de l’Aisne au cours de la Campagne de France à l’hiver 1814 et y a laissé de nombreuses traces lors des divers affrontements – et autant de victoires – contre les troupes coalisées Russes, Autrichiennes, Prussiennes ? Ce fut notamment le cas lors de la Bataille dite de Château-Thierry, mais qui eut lieu sur la commune d’Essises le 12 février 1814. Votre guide, Jean Bernard, vous racontera cet affrontement contre les Prussiens lors d’une marche entre différents points stratégiques; sur le parcours nous visiterons également le petit musée du Souvenir Napoléonien. Prenez des bonnes chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Rendez-vous sur la place devant l’église d’Essises.

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

Salle historique 1814 rue d'En Haut – 02570 Essises

Souvenirs Napoléoniens de la Campagne de France, armes, boulet, documents se rapportant au Ier Empire, diorama original représentant la prise du Hameau des Caquerêts (fleurs peintes à la main)

