Lizy-sur-Ourcq Salle Henri Chastagnol Lizy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne Conférence sur Napoléon Bonaparte, bâtisseur et urbaniste Salle Henri Chastagnol Lizy-sur-Ourcq Catégories d’évènement: Lizy-sur-Ourcq

Seine-et-Marne

Conférence sur Napoléon Bonaparte, bâtisseur et urbaniste Salle Henri Chastagnol, 19 septembre 2021 16:00, Lizy-sur-Ourcq. Journée du patrimoine 2021 Salle Henri Chastagnol. Gratuit|Sur inscription 0160017035, patrimoine.lizy@netcourrier.com

Dimanche 19 septembre, 16h00 Conférence sur Napoléon Bonaparte, bâtisseur et urbaniste * Conférence sur Napoléon Bonaparte, l’urbaniste. Dans le cadre du bicentenaire de la disparition de Napoléon Bonaparte, le guide-conférencier Sean Singery propose une conférence autour de l’héritage urbanistique de Napoléon Bonaparte. Prenant comme axe d’entrée le canal de l’Ourcq, élément structurant de notre territoire, Sean Singery vous fera voyager jusqu’à Paris mais aussi dans toute la France. Cette conférence sera suivie d’un verre de l’amitié avec l’intervenant. *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

Gratuit. Nombre de places limité à 40 personnes. Inscription et réservation conseillées.

Salle Henri Chastagnol Rue Valentine-Rivière 77440 Lizy-sur-Ourcq Lizy-sur-Ourcq 77440 Seine-et-Marne

01 60 01 15 08 Crédits : Mairie de Lizy-sur-Ourcq Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 16:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Lizy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne Autres Lieu Salle Henri Chastagnol Adresse Rue Valentine-Rivière 77440 Lizy-sur-Ourcq Ville Lizy-sur-Ourcq lieuville Salle Henri Chastagnol Lizy-sur-Ourcq