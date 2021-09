Lizy-sur-Ourcq Salle Henri Chastagnol Lizy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne Vidéo-Conférence sur le patrimoine lizéen Salle Henri Chastagnol Lizy-sur-Ourcq Catégories d’évènement: Lizy-sur-Ourcq

Vidéo-Conférence sur le patrimoine lizéen Salle Henri Chastagnol, 18 septembre 2021 16:00, Lizy-sur-Ourcq

Samedi 18 septembre, 16h00 Vidéo-Conférence sur le patrimoine lizéen * Diffusion-débat autour du patrimoine lizéen L’association parisienne “TV Jussieu” propose la diffusion de leur reportage sur le patrimoine lizéen, réalisé en juin 2021.

Découvrez l’église Saint-Médard, le canal de l’Ourcq ou le mausolée de la famille Bouglione sous un angle original et échangez avec les étudiants autour de cette balade. Cette conférence sera suivie d’un verre de l’amitié avec les intervenants. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

*

Gratuit. Nombre de places limité à 40 personnes. Inscription et réservation conseillées.

Salle Henri Chastagnol Rue Valentine-Rivière 77440 Lizy-sur-Ourcq Lizy-sur-Ourcq 77440 Seine-et-Marne

01 60 01 15 08

