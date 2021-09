Nancy Salle et galerie Poirel Meurthe-et-Moselle, Nancy Découvrez un centre culturel avant-gardiste datant du XIXe siècle ! Salle et galerie Poirel Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

18 et 19 septembre Découvrez un centre culturel avant-gardiste datant du XIXe siècle ! * Venez découvrir l’ensemble Poirel, construit à la fin du XIXe siècle, grâce à un legs de Victor et Lisinska Poirel, amateurs d’art cultivés. A cette époque, il constitue un programme d’avant-garde : un centre de « création contemporaine » en plein centre-ville comportant une salle de concert, une galerie d’exposition et un conservatoire de musique. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Salle et galerie Poirel 3 rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location21318174.jpg 03 83 32 31 25 http://www.poirel.nancy.fr

La galerie a été construite entre 1888 et 1889 par l’architecte Albert Jasson, grâce aux legs de Victor et Lisinska Poirel.

La galerie et la salle Poirel forment un lieu de culture vivante, situé au cœur de Nancy. La programmation, dense et éclectique croise les publics, entre expositions et spectacle vivant. Elle vibre, chaque saison, au rythme de multiples concerts, spectacles, rencontres et autres découvertes.

