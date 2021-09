Nancy Salle et galerie Poirel Meurthe-et-Moselle, Nancy Visite insolite dans la galerie Poirel : «Ceci est un spectacle» Salle et galerie Poirel Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Visite insolite dans la galerie Poirel : «Ceci est un spectacle» Salle et galerie Poirel, 17 septembre 2021 10:00, Nancy

17 et 18 septembre Visite insolite dans la galerie Poirel : «Ceci est un spectacle» * C’est l’histoire d’un clown qui va plonger dans l’art contemporain. Et puis, après tout ça, il s’envolera ! Il y aura des œuvres, des vraies, des fausses, des imaginaires. Il y aura des protocoles. Il y aura du fantasmagorique. Il y aura des noms. Il y aura des trous. Il y aura des tâches libérées. Il y aura de la destruction. Il y aura du lâcher prise. Il y aura une voix intérieure. Il y aura du sang, de la sueur et… une banane ni trop verte, ni trop mûre… *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 13h00 à 14h00

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

Gratuit. Réservation obligatoire.

Salle et galerie Poirel 3 rue Victor Poirel, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location21318174.jpg 03 83 32 31 25 http://www.poirel.nancy.fr

La galerie a été construite entre 1888 et 1889 par l’architecte Albert Jasson, grâce aux legs de Victor et Lisinska Poirel.

La galerie et la salle Poirel forment un lieu de culture vivante, situé au cœur de Nancy. La programmation, dense et éclectique croise les publics, entre expositions et spectacle vivant. Elle vibre, chaque saison, au rythme de multiples concerts, spectacles, rencontres et autres découvertes.

