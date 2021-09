Charvonnex Salle du Presbytère - Les Ollières Charvonnex, Haute-Savoie Conférence “Les clochers de Fillière, quelque chose qui cloche ?” Salle du Presbytère – Les Ollières Charvonnex Catégories d’évènement: Charvonnex

Samedi 18 septembre, 18h00 Conférence “Les clochers de Fillière, quelque chose qui cloche ?” * Le temps d’une conférence, Antoine Cordoba s’intéressera aux clochers des églises de Fillière, et plus particulièrement à ce qu’ils abritent.

Si chaque clocher a son histoire, les cloches ont elles aussi bien des choses à raconter : pourquoi sonnent-elles différemment d’un village à un autre ? Comment rythment-elles les journées ? Tant de questions auxquelles tentera de répondre cette conférence. *

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h30

Passe sanitaire obligatoire.

Salle du Presbytère – Les Ollières Fillière Charvonnex 74370 Haute-Savoie Crédits : ® Antoine Cordoba Gratuit

