Vivre… et mourir à Arudy au XVIIIe siècle

Vendredi 17 septembre, 20h30

Vendredi 17 septembre, 20h30 Vivre… et mourir à Arudy au XVIIIe siècle * Présentation d’une étude sur les décès à Arudy au XVIIIe siècle par le Professeur Frédéric Bauduer et Jean-Pierre Dugène. Le Professeur Frédéric Bauduer est enseignant et spécialiste en hématologie et docteur en anthropologie biologique au centre hospitalier de Bayonne. Jean-Pierre Dugène est historien et membre fondateur de l’Association des Amis du Musée d’Ossau. Ensemble, ils présenteront leur étude couvrant la période de 1741 à 1800, à travers l’analyse de 2 663 cas de décès sur la commune d’Arudy, dont environ 50% des décès sont survenus dans les dix premières années de vie. Il y avait des particularités dans les schémas de décès en ce qui concerne les catégories d’âge entre les hommes et les femmes et la saisonnalité. Une fraction d’individus est décédée à un âge avancé (24,1 % ≥ 60 ans. Trois cas ≥ 100 ans). La cause du décès n’a été signalée que dans 2,2 % des cas, presque toujours des décès soudains. La mortalité maternelle n’a pas pu être déterminée avec précision. Tout au long de cette période, nous avons identifié une série de crises de mortalité qui ciblait principalement les enfants et était probablement en relation avec des épidémies. Ces données offrent des indices précieux sur la situation sanitaire d’une communauté de montagne européenne au XVIIIe siècle. *

