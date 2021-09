Exposition photographique ” Balades dans le Calvados avec Robert Delassalle, des années 20 aux années 30″. Salle du Duc Rollon, 18 septembre 2021 14:00, Caen.

Journée du patrimoine 2021 Salle du Duc Rollon. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition photographique ” Balades dans le Calvados avec Robert Delassalle, des années 20 aux années 30″.

Balades à travers l’oeuvre de Robert Delassalle

Le CRADoc, Centre de Ressources : Archives et Documentation de Caen, vous invite à la flânerie à travers l’œuvre de Robert Delassalle.

Robert Delassalle (1886-1955) est photographe professionnel à Caen de 1920 à 1952. Il sillonne les communes du Calvados à bord de sa voiture-laboratoire, toujours prêt à réaliser des tirages et reportages avec sa chambre photographique. Les archives de Robert Delassalle sont données à la Ville de Caen dans les années 1990 par Amand Oresme (photographe caennais également). Elles représentent un ensemble de 1200 clichés sur plaques de verre et supports souples, ainsi que de nombreuses épreuves, cartes postales et tirages d’époque.

Cinq promenades dans le Calvados des années 1920 et 1930 sont proposées au public qui pourra se laisser guider de Carpiquet à Graye-sur-mer, de Douvres-la-Délivrande à Beuville, de Colombelles à Saint-Sylvain, de May-sur-Orne à Fleury-sur-Orne et bien sûr à Caen, de la gare à Venoix.

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Passe sanitaire obligatoire.



Salle du Duc Rollon 2 impasse Duc Rollon, 14000 Caen Caen 14000 Calvados

Crédits : © Archives municipales de Caen, Rue du Moulin, Fonds Delassalle-Oresme, ARDI 21-03 Gratuit