Visite guidée d’un dépôt d’archives Salle du Duc Rollon, 18 septembre 2021 14:15, Caen. Journée du patrimoine 2021 Salle du Duc Rollon. Gratuit|Sur inscription 02 31 30 41 11, dc.archives@caenlamer.fr

18 et 19 septembre Visite guidée d’un dépôt d’archives * Vous visiterez le Dépôt Central, l’un des magasins d’archives de la Ville de Caen et un lieu atypique, situé dans les sous-sols de l’Hôtel de ville (ancienne Abbaye-aux-Hommes). Les archivistes vous présenterons les rôles et les missions d’un service d’archives publiques et les spécificités de leur métier. Pour le départ de la visite, rendez-vous à l’accueil de la salle du Duc Rollon ! *

samedi 18 septembre – 14h15 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h15 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h15 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h15 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h15 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h15 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h15 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h15 à 18h00

*

Places limitées. Passe-sanitaire et masque obligatoires.

Salle du Duc Rollon 2 impasse Duc Rollon, 14000 Caen Caen 14000 Calvados

