Samedi 18 septembre, 11h00 Circuit “Valognes, 2000 ans d’histoire” * Découverte de l’histoire de Valognes, depuis ses origines romaines avec les vestiges des thermes d’Alauna, en passant par l’époque du Moyen-âge jusqu’aux trésors de la Renaissance dont les hôtels particuliers au fil des rues sont les témoins. *

