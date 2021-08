Le Barp Salle du Bateau Lyre Gironde, Le Barp Concert : Anna Marlène Salle du Bateau Lyre Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

Le Barp

Concert : Anna Marlène Salle du Bateau Lyre, 17 septembre 2021 19:30, Le Barp. Journée du patrimoine 2021 Salle du Bateau Lyre. Gratuit

17 et 19 septembre Concert : Anna Marlène * *

vendredi 17 septembre – 19h30 à 22h00

dimanche 19 septembre – 18h00 à 20h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Salle du Bateau Lyre 88 avenue de Gascogne, 33114 Le Barp Le Barp 33114 Gironde Crédits : ©Office de tourisme du Val de l’Eyre Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Barp Autres Lieu Salle du Bateau Lyre Adresse 88 avenue de Gascogne, 33114 Le Barp Ville Le Barp Age maximum 99 lieuville Salle du Bateau Lyre Le Barp