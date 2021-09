Saint-Pierre Salle d'exposition "Grands-Bois Lontan" - Ancienne usine de Grands-Bois Saint-Pierre Exposition Objets lontan à Grands-Bois Salle d’exposition “Grands-Bois Lontan” – Ancienne usine de Grands-Bois Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Samedi 18 septembre, 08h30 Exposition Objets lontan à Grands-Bois * Il s’agît ici d’une collection ! Celle de Jean-Paul et Nicole Abriel, habitants de Grands-Bois. Une passion depuis plus de 40 ans qui les a amené a collectionner plus de 650 objets chez eux. *

samedi 18 septembre – 08h30 à 12h30

Passe sanitaire demandé et port du masque obligatoire

Salle d’exposition “Grands-Bois Lontan” – Ancienne usine de Grands-Bois Avenue Général de Gaulle Saint-Pierre 97 429

Derrière la cheminée de l’ancienne usine de Grands-Bois

Alain Martel

