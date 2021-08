Saint-Saulve Salle des sports Schuman Nord, Saint-Saulve Concert-spectacle “Sur le fil” Salle des sports Schuman Saint-Saulve Catégories d’évènement: Nord

Saint-Saulve

Concert-spectacle “Sur le fil” Salle des sports Schuman, 17 septembre 2021 20:30, Saint-Saulve. Journée du patrimoine 2021 Salle des sports Schuman. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 20h30 Concert-spectacle “Sur le fil” * En aidant Thésée à ne pas se perdre dans le Labyrinthe grâce au fil qu’il déroula derrière lui, Ariane, fille du roi de Crète, a laissé son nom au fameux “fil d’Ariane”. Un fil conducteur au sens propre, qui servira de trame musicale au programme proposé, et se matérialisera par le geste chorégraphique contemporain du danseur, comme un fil tendu entre antiquité et modernité autour du Lamento d’Arianna, pièce majeure de Monteverdi.

“Sur le fil”, comme ces instants suspendus où tout peut basculer, où l’avenir n’existe plus et où seul compte le moment de l’émotion que la musique sait si bien faire parler… Distribution : Juliette De Massy (chant), Laura Corolla (violon), Claire Lamquet-Comtet (violoncelle), Gabrielle Resche (clavecin et orgue), Matthieu Corosine (danse) Durée : 55 min L’Ensemble Hemiolia est en résidence au Grand Théâtre de Calais, et est soutenu par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, la SPEDIDAM, l’Adami, les Eaux de Calais et Expert Juridique Santé Lille. *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 21h30

*

Pass sanitaire valide obligatoire pour tous les spectateurs de 18 ans et plus, port du masque obligatoire pour les 11-17 ans. Entrée gratuite sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Salle des sports Schuman Rue des Frères Lumière 59880 Saint-Saulve Saint-Saulve 59880 Nord Crédits : © Ensemble Hemiolia Gratuit

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Nord, Saint-Saulve Autres Lieu Salle des sports Schuman Adresse Rue des Frères Lumière 59880 Saint-Saulve Ville Saint-Saulve Age maximum 99 lieuville Salle des sports Schuman Saint-Saulve