Collobrières Salle des Moufus Collobrières, Var Exposition photos et vidéo Salle des Moufus Collobrières Catégories d’évènement: Collobrières

Var

Exposition photos et vidéo Salle des Moufus, 18 septembre 2021 10:00, Collobrières. Journée du patrimoine 2021 Salle des Moufus. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition photos et vidéo * ” La mémoire du village : les anciens se souviennent “

Vidéo et portraits *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre – Passe sanitaire

Salle des Moufus Bd Carnot 83610 Collobrières Collobrières 83610 Var

0494480800 https://www.collobrieres.fr

Salle des fêtes municipale

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Collobrières, Var Autres Lieu Salle des Moufus Adresse Bd Carnot 83610 Collobrières Ville Collobrières lieuville Salle des Moufus Collobrières