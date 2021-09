Sérent Salle des fêtes - Sérent Morbihan, Sérent « Autour de nos chapelles », projection en avant-première Salle des fêtes – Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

Vendredi 17 septembre, 20h30 « Autour de nos chapelles », projection en avant-première * PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE : « Autour de nos chapelles »

Un film de Gérard Tougait et Françoise Bouard, 2021, 52 minutes.

A Sérent, les chapelles font partie de notre patrimoine collectif et de nos paysages familiers depuis plusieurs siècles déjà. A l’occasion de la “fête du patrimoine”, les Passeurs d’Images et de sons vous invitent à les redécouvrir au travers du film documentaire réalisé par l’association. L’occasion de partir à la rencontre des gens des quartiers qui participent à leur animation et à leur conservation avec beaucoup de générosité et de désintéressement. Placées sous la thématique nationale « Patrimoine pour tous », ces journées sont l’occasion de mettre en lumière et valoriser le patrimoine sérentais. *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

Salle des fêtes – Sérent Chemin du paradis, 56460, Sérent Sérent 56460 Morbihan

0297759357 https://www.serent.fr/culture-sport/sport-loisirs/equipements.html Crédits : Sérent Gratuit

