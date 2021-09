Moulins Salle des fêtes Allier, Moulins Présentation du film de restitution Souvigny 3D Salle des fêtes Moulins Catégories d’évènement: Allier

Samedi 18 septembre, 17h30 Présentation du film de restitution Souvigny 3D * Samedi 18 septembre, à 17 h 30, à la salle des fêtes, le réalisateur Grégoire Valayer expliquera la façon dont il a réalisé ce film, des échanges avec les archéologues à la modélisation des bâtiments.

Amphithéâtre de la salle des fêtes de Moulins, place Maréchal de Lattre de Tassigny. Place limitées, réservation conseillée au 04 70 48 01 36. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 20h00

Réservations au 04 70 48 01 36.

Salle des fêtes 1 Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins Moulins 03000 Allier

