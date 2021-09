Bourg-le-Roi Salle des Fêtes Bourg le Roi, Sarthe Exposition photos anciennes de Bourg le Roi Salle des Fêtes Bourg-le-Roi Catégories d’évènement: Bourg le Roi

Sarthe

Exposition photos anciennes de Bourg le Roi Salle des Fêtes, 18 septembre 2021 10:00, Bourg-le-Roi. Journée du patrimoine 2021 Salle des Fêtes. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Exposition photos anciennes de Bourg le Roi * Jocelyne Richard présentera ses photos anciennes de Bourg le Roi, photos du village et photos de classes *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

gratuit

Salle des Fêtes rue Sainte Claire 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi 72610 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79438604.jpg Crédits : Libre de droits Gratuit libre de droits

Détails Catégories d’évènement: Bourg le Roi, Sarthe Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse rue Sainte Claire 72610 Bourg le Roi Ville Bourg-le-Roi Age maximum 99 lieuville Salle des Fêtes Bourg-le-Roi