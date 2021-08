Angles-sur-l'Anglin Salle des Combes Angles-sur-l'Anglin, Vienne Nos ancêtres les… anglois(es) : qui est le plus ancien et quel est son héritage ? Salle des Combes Angles-sur-l'Anglin Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin

Vienne

Nos ancêtres les… anglois(es) : qui est le plus ancien et quel est son héritage ? Salle des Combes, 17 septembre 2021 18:30, Angles-sur-l'Anglin. Journée du patrimoine 2021 Salle des Combes. Gratuit https://www.youtube.com/watch?v=ru8ifph_q9o

Vendredi 17 septembre, 18h30 Nos ancêtres les… anglois(es) : qui est le plus ancien et quel est son héritage ? * Assistez à cette conférence, animée par le Professeur Roberto Macchiarelli, de l’Université de Poitiers & Muséum Paris, pour découvrir les modes de vie de nos ancêtres. L’existence et le style de vie de nos ancêtres pendant la Préhistoire sont souvent connus grâce à de rares fragments de restes osseux et des assemblages d’outils lithiques épars. La sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine, fragile mais tout autant extraordinaire, demeurent fondamentales pour comprendre la diversité, les phases de peuplement et les changements bio-culturels à travers le temps des humanités qui nous ont précédées, ainsi que les cadres environnementaux dans lesquels ils ont évolué. *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 19h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Salle des Combes 14, rue des Frères, 86260 Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Crédits : ©John Gurche Gratuit

Détails Heure : 18:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin, Vienne Autres Lieu Salle des Combes Adresse 14, rue des Frères, 86260 Angles-sur-l'Anglin Ville Angles-sur-l'Anglin Age maximum 99 lieuville Salle des Combes Angles-sur-l'Anglin