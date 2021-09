Reillanne Salle des Associations Alpes-de-Haute-Provence, Reillanne Conférence “L’homme médiéval et l’homme d’aujourd’hui sont-ils si différents?” Salle des Associations Reillanne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Conférence "L'homme médiéval et l'homme d'aujourd'hui sont-ils si différents?" Salle des Associations, 18 septembre 2021 17:30, Reillanne. Journée du patrimoine 2021. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 17h30 Conférence “L’homme médiéval et l’homme d’aujourd’hui sont-ils si différents?” * *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

Salle des Associations rue George Aillaud 04110 Reillanne Reillanne 04110 Salle des Associations, rue George Aillaud, 04110 Alpes-de-Haute-Provence

04 92 76 42 07 https://mairiereillanne.com/

Crédits : Riches heures du Duc de Berry Gratuit

