18 et 19 septembre Visite libre de l’exposition “Salève, une montagne pleine de ressources ! ” dans le cadre de “Trois montagnes se dévoilent” * Trois montagnes se dévoilent : Sales, Salève, Glières À travers une exposition en 3 volets, découvrez les relations complexes et anciennes entre les Hommes et les montagnes, issues des recherches menées en Haute-Savoie entre 2018 et 2021 par une équipe de scientifiques coordonnée par le Département *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Réservation obligatoire

Salle de l'Arande Saint Julien en Genevois Saint-Julien-en-Genevois 74160 Haute-Savoie

