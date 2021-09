Bellerive-sur-Allier Salle de la Source Intermittente Allier, Bellerive-sur-Allier Exposition Promenades autour de l’eau Salle de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Exposition Promenades autour de l'eau Salle de la Source Intermittente, 18 septembre 2021 10:00, Bellerive-sur-Allier

18 et 19 septembre Exposition Promenades autour de l’eau * Exposition axée sur la construction de l’actuel pont de Bellerive, la présence des sources Boussanges et Intermittente ainsi que sur la rivière Allier. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Salle de la Source Intermittente Avenue de Russie, Bellerive sur allier Bellerive-sur-Allier 03700 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27440563.jpg 0470588700 http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr

Salle polyvalente gérée par la Ville de Bellerive est principalement destinée à l’organisation des réunions et aux animations associatives et municipales.

Mairie de Bellerive-sur-Allier

