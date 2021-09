Saint-Cast-le-Guildo Salle d'Armor - Saint-Cast le Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Saint Georges et le Dragon, Passion pour une image, enquête sur le succès d’une légende qui court toujours Salle d’Armor – Saint-Cast le Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Saint Georges et le Dragon, Passion pour une image, enquête sur le succès d’une légende qui court toujours Salle d’Armor – Saint-Cast le Guildo, 18 septembre 2021 20:00, Saint-Cast-le-Guildo. Journée du patrimoine 2021 Salle d’Armor – Saint-Cast le Guildo. Gratuit

Samedi 18 septembre, 20h00 Saint Georges et le Dragon, Passion pour une image, enquête sur le succès d’une légende qui court toujours * Un héros cavalier terrasse un dragon et sauve une princesse.

Voilà, en quelques mots, le contenu bien connu d’une légende qu’on trouve de la Russie à la Patagonie, en Afrique, au Moyen-Orient, et même jusqu’au Kérala, au sud de l’Inde. Dans toutes ces contrées, des artistes de talent, peintres, sculpteurs, inspirés par ce trio magique ont réalisé des œuvres souvent sublimes, et en ont donné d’infinies variations. Rubens, Raphaël ou Dalí ont peint St Georges et le dragon, mais pourquoi le retrouve-t-on aussi sur des boîtes de sardines bretonnes ou des étiquettes d’eau minérale en Corse ? La fascination est double : d’abord pour la figure terrifiante du dragon insaisissable ensuite pour celle du héros, à chaque fois victorieux. Aujourd’hui, le jeune homme contemporain se régale avec Batman ou Superman à qui rien ne résiste. Jadis le jeune paysan de Normandie, d’Aragon ou du Danube, le commerçant de Gênes ou de Hambourg a eu Saint Georges comme idole toute-puissante, capable à tous les coups de venir à bout du terrible dragon. Ainsi il se donnait du courage pour la journée, il échappait à sa condition souvent servile et se projetait dans un avenir incertain mais sûrement éclatant. Si la portée première de ces images a été religieuse, rapidement bien d’autres discours viendront s’y ajouter, historiques, sociologiques, économiques, politiques et même parfois, philosophiques. Cette iconographie révèle, sous de multiples formes selon les cultures et les époques, les peurs profondes des hommes et les fantasmes de victoire qui les subliment. Ces images constituent enfin une somme unique dans l’histoire de l’art. Il existe, en effet peu de motifs qui ont donné lieu, – et jusqu’à aujourd’hui ! – à une telle profusion d’œuvres et une telle richesse d’interprétations.

Thierry Roisin *

samedi 18 septembre – 20h00 à 21h30

*

Entrée libre / conférencier Thierry Roisin.

Salle d’Armor – Saint-Cast le Guildo Salle d’Armor, 22380 Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes d’Armor

02 96 41 69 35 https://villedesaintcastleguildo.fr/ https://villedesaintcastleguildo.fr/quotidien/la-ville/les-salles-municipales/ Crédits : @Vittore Carpaccio Gratuit

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Autres Lieu Salle d'Armor - Saint-Cast le Guildo Adresse Salle d'Armor, 22380 Saint-Cast-le-Guildo Ville Saint-Cast-le-Guildo lieuville Salle d'Armor - Saint-Cast le Guildo Saint-Cast-le-Guildo