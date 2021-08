Estréelles salle communale Estréelles Estréelles, Pas-de-Calais Exposition: Le Tortillard salle communale Estréelles Estréelles Catégories d’évènement: Estréelles

18 et 19 septembre Exposition: Le Tortillard * Ligne de chemin de fer secondaire inaugurée à la fin du 19e siècle, le tortillard, petit train atypique, reliait Aire-sur-La-Lys à Berck-sur-Mer. Il a fait les beaux jours des habitants mais aussi des trafics de marchandises. Venez découvrir son parcours sur notre territoire *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

entrée libre, suivant les conditions sanitaires en vigueur à cette période

salle communale Estréelles rue du Moulin 62170 Estréelles Estréelles 62170 Pas-de-Calais salle communale pouvant servir de lieu d’exposition

