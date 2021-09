Chérancé Salle communale de Chérancé Chérancé, Sarthe Conférence sur la prospection archéologique Salle communale de Chérancé Chérancé Catégories d’évènement: Chérancé

Sarthe

Conférence sur la prospection archéologique Salle communale de Chérancé, 17 septembre 2021 20:15, Chérancé. Journée du patrimoine 2021 Salle communale de Chérancé. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 20h15 Conférence sur la prospection archéologique * L’association A.C.A. mène depuis 1986 des prospections-inventaires des sites archéologiques et historiques des communes du Nord-Sarthe en faisant le terroir le mieux connu de notre département. Yves Nevoux vous parlera de la mission 2018-20 qui a concerné tous les terrains labourés de la commune de Chérancé et montrera quelques hypotèses faites suite à ces découvertes ainsi que des éléments découverts. (Tous publics) *

vendredi 17 septembre – 20h15 à 22h00

*

Salle communale de Chérancé 7 Rue du Monceau, 72170 Chérancé Chérancé 72170 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69706428.jpg 06 22 29 03 32 https://aca-oisseaulepetit.over-blog.com

Soirée conférence de rendu des résultats de la prospection archéologique menée par l’A.C.A. sous la direction de M Yves Nevoux et l’autorisation du Service Régional de l’Archéologie.

Crédits : Association A.C.A. (Y. Nevoux) Gratuit Association A.C.A. (P. Darlot)

Détails Heure : 20:15 - 22:00 Catégories d’évènement: Chérancé, Sarthe Autres Lieu Salle communale de Chérancé Adresse 7 Rue du Monceau, 72170 Chérancé Ville Chérancé Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Salle communale de Chérancé Chérancé