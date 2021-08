Quiévrechain Salle Céline Coquelet Nord, Quiévrechain Quiévrechain d’Hier et d’Aujoud’hui Salle Céline Coquelet Quiévrechain Catégories d’évènement: Nord

Quiévrechain

Quiévrechain d’Hier et d’Aujoud’hui Salle Céline Coquelet, 17 septembre 2021 14:00, Quiévrechain. Journée du patrimoine 2021 Salle Céline Coquelet. Gratuit

17 – 19 septembre Quiévrechain d’Hier et d’Aujoud’hui * Expositions :

– Les Quiévrechinois qui se sont illusrés à Quiévrechain,

– Blanc Misseron entreprise BBT,

– Entreprise CFME,

– Histoire de rails – ANF

– L’objet mystère

– Sculptures

– Jeux de Marelle pour les enfants *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre et gratuite

Salle Céline Coquelet Rue Guy Morelle 59920 QUIEVRECHAIN Quiévrechain 59920 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17688959.jpg

Salle polyvalente

Crédits : Fabrice Lisiecki Gratuit Ville de Quiévrechain

Détails Catégories d’évènement: Nord, Quiévrechain Autres Lieu Salle Céline Coquelet Adresse Rue Guy Morelle 59920 QUIEVRECHAIN Ville Quiévrechain lieuville Salle Céline Coquelet Quiévrechain