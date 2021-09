Paris Sainte-Chapelle Paris Visite libre de la Sainte-Chapelle Sainte-Chapelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

18 et 19 septembre Visite libre de la Sainte-Chapelle * Un joyau du gothique rayonnant. Réalisée en 7 ans, un temps record, la Sainte-Chapelle est destinée à abriter les plus précieuses reliques de la chrétienté dont la Couronne d’épines du Christ, acquises par saint Louis. Une portée religieuse et politique. La possession de ces saintes reliques désigne le très puissant monarque comme le chef de la chrétienté occidentale. Des verrières exceptionnelles. Réparties en 15 verrières de 15m de hauteur, les vitraux des 1113 scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament racontent l’histoire du monde jusqu’à l’arrivée des reliques à Paris. Réservation d’un créneau de visite en ligne. http://www.sainte-chapelle.fr/ *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Située au cœur du Palais de la Cité, édifiée par saint Louis au XIIIe siècle afin d’abriter la Sainte couronne de la Passion du Christ qu’il avait acquise. La Sainte-Chapelle est un joyau du gothique rayonnant. L’édifice, conçu comme une chapelle palatine, comprend un niveau supérieur, réservé aux chanoines, au souverain et à sa famille, communiquant par une galerie avec les appartements royaux, et une chapelle basse servant au personnel du palais. Sa flèche, reconstituée au XIXe siècle, d’après le modèle du XVe siècle, s’élève à soixante quinze mètres au-dessus du sol. Les 15 verrières de la chapelle haute, dont les deux tiers sont d’origine, racontent en 1 113 scènes l’Ancien Testament et la Passion du Christ. La chapelle basse est ornée d’une Annonciation, la plus ancienne peinture murale de Paris. Après 8 années de travaux, la campagne de restauration des verrières du flanc Nord et de la Rose s’est achevée au printemps 2015.

