Dimanche 19 septembre, 11h00 Démonstration au four à pain communal * *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 13h00

*

Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire.

Saint-Vitte-sur-Briance Le bourg, 87380 Saint-Vitte-sur-Briance Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne

Au cœur du village fleuri se trouve un four à pain mis en chauffe régulièrement par des bénévoles qui vous rappellera les odeurs d’antan. Diverses activités vous sont offertes par les associations, en plus des randonnées pédestres, équestres, VTT, pêche… Cette commune possède une église datant de 1873, de style néo-gothique. Son clocher en pierre est octogonal. Ses vitraux datent du XIXe siècle.

Crédits : ©Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne Gratuit ©OTBSHV

