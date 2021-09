Vieux-Moulin Saint Pierre en Chastres Oise, Vieux-Moulin Bain de Forêt Musical Saint Pierre en Chastres Vieux-Moulin Catégories d’évènement: Oise

Vieux-Moulin

Bain de Forêt Musical Saint Pierre en Chastres, 18 septembre 2021 10:00, Vieux-Moulin. Journée du patrimoine 2021 Saint Pierre en Chastres. Tarif préférentiel|Sur inscription

Samedi 18 septembre, 10h00 Bain de Forêt Musical * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

*

Tarif découverte spécial “Journées du Patrimoine” : 22€

Saint Pierre en Chastres Saint Pierre en Chastres Vieux-Moulin 60350 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1727825.jpg 03.44.40.28.99 http://festivaldesforets.fr Crédits : ARC Tarif préférentiel|Sur inscription Festival des Forêts

Détails Heure : 10:00 - 13:00 Catégories d’évènement: Oise, Vieux-Moulin Autres Lieu Saint Pierre en Chastres Adresse Saint Pierre en Chastres Ville Vieux-Moulin Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Saint Pierre en Chastres Vieux-Moulin