Circuit du village de Saint-Montan pour les scolaires Saint Montan – Village restauré, 17 septembre 2021 14:30, Saint-Montan. Journée du patrimoine 2021 Saint Montan – Village restauré. Gratuit 06.64.50.32.88, philippe_branlant@yahoo.fr, carole.naimo@laposte.net

Vendredi 17 septembre, 14h30 Circuit du village de Saint-Montan pour les scolaires * – Introduction au village médiéval de Saint-Montan restauré par des bénévoles depuis plus de 50 ans – Exploration des deux châteaux – Possibilité d’organiser deux visites d’environ 1 h 30 chacun *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 17h30

Entrée libre mais réservation préalable

Village médiéval restauré de Saint-Montan

