Visite guidée des ruines de Rochebonne Saint Martin de Valamas, Chateau de Rochebonne, 19 septembre 2021 14:00, Saint-Martin-de-Valamas. Journée du patrimoine 2021 Saint Martin de Valamas, Chateau de Rochebonne. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00, 16h00 Visite guidée des ruines de Rochebonne * Visite guidée et commentée par Mr Roger Dugua sur l’histoire et les travaux de restauration par l’association des Amis de Rochebonne. Beau point de vue sur le Village de Saint-Martin, le Miont Gerbier de Jonc et le Mont Mezenc. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Prévoir bonnes chaussures de marche.

Saint Martin de Valamas, Chateau de Rochebonne route de Rochebonne 07310 Saint Martin de Valamas Saint-Martin-de-Valamas 07310 Ardèche Visite commentée par Mr Roger Dugua des ruines du château de Rochebonne. Superbe point de vue sur le village, le Mont Gerbier de Jonc, le Mont Mezenc. Ruines en restauration par l’association des amis de Rochebonne

