Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Chemins de patrimoine : Saint-Marc-sur-Mer * Grâce à un parcours autonome de découverte de l’histoire du quartier et de personnages clefs, les habitants vous transmettent tout l’intérêt de Saint-Marc sur Mer et de ses lieux dits. En 2017, la municipalité crée les Conseils citoyens de quartiers. Le principe est le même pour tous : autonomie, indépendance politique, tirage au sort sur liste de volontaires et sur liste électorale. Depuis quatre ans, trois conseils ont travaillé sur les patrimoines. Partagez leurs découvertes grâce à des circuits de visite qu’ils ont imaginés. Ils rejoignent ainsi le quartier de Méan-Penhoët qui les avait précédés. *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

*

Gratuit. Visite libre.

Saint-Marc-sur-Mer, rue du commandant Charcot
Saint-Nazaire 44600

