17 – 19 septembre Visite du coeur de ville de Saint-Amour * Saint-Amour, est une ville historique avec ses prisons, et ses couvents… Situé à l’extrême sud-ouest de la région de Franche-Comté, elle occupe les premières pentes du massif jurassien tout en débordant sur la plaine bressane toute proche.

Découvrez les trésors cachés des XVIème au XIXème siècle de la ville !

Un parcours de visite piétonnier est disponible à l’Accueil Tourisme, venez le découvrir ! *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

