18 et 19 septembre

Les opérations archéologiques des 20 dernières années dans la Zone Industrielle de Ruitz ont permis d’avoir une connaissance globale du territoire entre le Néolithique et la période contemporaine. Le site en cours de fouille concerne plus particulièrement un établissement rural et ses abords datés de la fin de la période gauloise et de la période gallo-romaine.

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

INSCRITION OBLIGATOIRE PAR TELEPHONE ; visite toutes les heures dans la limite de 15 personnes max/heure ; chaussures de marche ; contrôle du pass sanitaire et port du masque obligatoire



Ruitz rue du Moulin Ruitz 62620 Pas-de-Calais

03 21 54 78 07

