Orrouy Ruines gallo-romaines de Champlieu Oise, Orrouy Visite guidée du site de Champlieu Ruines gallo-romaines de Champlieu Orrouy Catégories d’évènement: Oise

Orrouy

Visite guidée du site de Champlieu Ruines gallo-romaines de Champlieu, 18 septembre 2021 14:00, Orrouy. Journée du patrimoine 2021 Ruines gallo-romaines de Champlieu. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée du site de Champlieu * Visites guidées du site gallo-romain par les archéologues du service départemental d’archéologie de l’Oise.

20 personnes par visite : à 14h et 16h le samedi et à 10h, 12h, 14h et 16h le dimanche

Visite libre à l’aide de l’outil numérique de visite sur smartphone ou tablette (Qr Code) *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Ruines gallo-romaines de Champlieu 60129 – Orrouy. Orrouy 60129 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46202518.jpg 0344107220 https://champlieu.oise.fr/ https://www.oise.fr/actions/culture-et-patrimoine/archeologie

Site antique redécouvert Par Napoléon III, ancienne agglomération secondaire, Champlieu présente encore un théâtre des thermes et un temple. Situé dans un écrin de verdure ce site permet de faire un voyage dans l’histoire dans un environnement boisé. A proximité se situe l’emplacement où les chars Renault furent testés pendant la Première Guerre mondial. Un lieu riche d’histoire.

Crédits : (c) SDAO Gratuit émulsion Prod

Détails Catégories d’évènement: Oise, Orrouy Autres Lieu Ruines gallo-romaines de Champlieu Adresse 60129 - Orrouy. Ville Orrouy Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Ruines gallo-romaines de Champlieu Orrouy