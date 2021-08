Naves Ruines de la forteresse Allier, Naves Ouverture des ruines de la forteresse de Naves Ruines de la forteresse Naves Catégories d’évènement: Allier

18 et 19 septembre Ouverture des ruines de la forteresse de Naves * Ouverture des ruines de la forteresse de Naves lors des Journées du Patrimoines le 18 et 19 septembre 2021. – Petite visite commentée, toutes les heures, des ruines de la forteresse de Naves, résidence des Archevêques de Bourges au moyen-âge dans le Bourbonnais.

– Exposition de peintures de la Maison des Artistes et Artisants de Gannat. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre, parking disponible sur la place de l’église.

Ruines de la forteresse 03330 Naves

06 13 70 49 08

Ancienne résidence des Archevêques de Bourges. Naves, une enclave berrichonne dans le Bourbonnais jusqu’à la révolution. Ruines de la forteresse de Naves, XII et XIVe siècle ISMH, demeure des archevêques de Bourges.

