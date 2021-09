Mouliets-et-Villemartin Ruines de la chapelle de Villemartin Gironde, Mouliets-et-Villemartin Découvrez l’histoire de la chapelle Ruines de la chapelle de Villemartin Mouliets-et-Villemartin Catégories d’évènement: Gironde

18 et 19 septembre Découvrez l’histoire de la chapelle * La municipalité de Mouliets-et-Villemartin ouvre ses trois églises pour les Journées européennes du patrimoine 2021. À cette occasion, vous pourrez découvrir et visiter l’église Saint-Martin, les Ruines de la chapelle de Villemartin et l’église Saint-Ferdinand. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Ruines de la chapelle de Villemartin 13 avenue du Temple, 33350 Mouliets-et-Villemartin Mouliets-et-Villemartin 33350 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20814738.jpg 05 57 40 09 04 https://moulietsetvillemartin.com/

La chapelle de Villemartin remonte à la période du roman tardif (fin XIIe, début XIIIe siècle). L’entrée se fait au sud par un magnifique portail possédant une archivolte polylobée reposant sur deux colonnes à chapiteaux sculptés. La chapelle est agencée en trois travées : les deux premières composent la nef et la troisième le sanctuaire. Cet édifice, construit selon un plan rectangulaire, se termine par un chevet plat éclairé par trois fenêtres ogivales. La chapelle appartenait à l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

