Parcours de Street Art Patrimonial Ruffigné, 17 septembre 2021 19:00, Ruffigné.

Journée du patrimoine 2021 Ruffigné. Gratuit

17 – 19 septembre

Parcours de Street Art Patrimonial

Parcours de street art patrimonial avec des balades, contes, chants, danses, expositions… Un partenariat entre la Communauté de Communes, la Pastourelle de Jans, l’association le Moulin à Roulettes, les communes de Jans, Ruffigné et Saint-Julien-de-Vouvantes et la confédération Kenleur. Venez suivre le parcours de street art patrimonial, évènement artistique et culturel innovant mêlant motifs et textiles d’aujourd’hui aux photos anciennes. Cette démarche, inédite, explore cette question d’art, architecture, culture et mode par le biais d’un vecteur de communication ouvert et foisonnant : le street art sous forme d’encollage. Les photographies que vous découvrirez présenteront les costumes traditionnels du territoire comme vous ne les avez jamais vus à partir d’un recensement effectué par l’association la Pastourelle.Trois communes vont accueillir ce parcours de street art patrimonial : Jans, Saint-Julien-de-Vouvantes et Ruffigné. dès le 17 septembre et venez découvrir les animations dans chacune des communes.

Vendredi 17 septembre à Ruffigné :

• 19h : inauguration de l’exposition de coiffes (du 18 au 30 septembre) à la Bibliothèque de Ruffigné

• 19h30 : découverte des collages urbains avec déambulation musicale (Trio Dousset/Bugel/Bourdeau) et dansée (Pastourelle de Jans)

• 20h30 : veillée de pays contes et chants assemblée de sélection pour le festival de la bogue d’or en partenariat avec le cercle celtique de Châteaubriant à la salle polyvalente.

Samedi 18 septembre à Ruffigné :

• 10h à 12h : repassage de coiffes à la bibliothèque

(Pastourelle de Jans)

15h : contes “Moulin à roulettes ” à la bibliothèque

Samedi 18 septembre à Jans :

• 17h30 : contes “ Moulin à roulettes ”

• 18h30 : découverte des collages urbains avec déambulation musicale et dansée

• 19h : apéro chanté avec la chorale Mélimélo

Dimanche 19 septembre à Saint Julien de Vouvantes :

• 9h45 à la médiathèque : balade contée, chantée, dansée

et sonnée avec le moulin à roulettes et la Pastourelle

de Jans puis découverte des collages urbains.

vendredi 17 septembre – 19h00 à 22h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 20h00

Renseignements par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr



Ruffigné Ruffigné Ruffigné 44660 Loire-Atlantique

Crédits : @ CCCD Gratuit