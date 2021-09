Les Sables-d'Olonne Rue des fusiliers marins Les Sables-d'Olonne, Vendée Visite guidée du vieux cimetière de la Chaume Rue des fusiliers marins Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Visite guidée du vieux cimetière de la Chaume Rue des fusiliers marins, 18 septembre 2021 09:30, Les Sables-d'Olonne

Samedi 18 septembre, 09h30 Visite guidée du vieux cimetière de la Chaume * Visite réalisée par Priscilla Giboteau, guide conférencière SPL Destination les Sables-d’Olonne. Autrefois situé à l’écart du bourg, ce petit cimetière marin rapelle le souvenir de nombreuses personnalités locales : Florelle, Alfred et Odette Roux, Paul-Emile Pajot… Lieu de mémoire de nombreux drames maritimes, le cimetière abrite également de nombreuses sculptures et réalisations architecturales remarquables. Il fait actuellement l’objet d’un inventaire des tombes remarquables mené par la Ville des Sables-d’Olonne. Entrée sur inscription. Rendez-vous cimetière de la Chaume *

samedi 18 septembre – 09h30 à 11h00

Entrée sur inscription (ouverture le lundi 13 septembre à 9h)

Rue des fusiliers marins les sables d'olonne Les Sables-d'Olonne 85100 Les Sables-d'Olonne Vendée

