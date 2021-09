Marles-sur-Canche Rue de l'église 62170 Marles sur Canche Marles-sur-Canche, Pas-de-Calais Visite libre de l’église Saint Firmin Rue de l’église 62170 Marles sur Canche Marles-sur-Canche Catégories d’évènement: Marles-sur-Canche

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite libre de l'église Saint Firmin

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Découvrez l’histoire de l’église Saint Firmin qui associe une nef modeste à un beau choeur flamboyant bâti à la fin du Moyen Age.

A gauche du portail les mots “Temple de raison et de ver…(tu) ou (ité) sont gravés dans la pierre, souvenir de la Révolution Française.

Au dessus de cette inscription, une autre devise a été ajoutée ” c’est ici la maison de Dieu et la porte du Ciel”.

