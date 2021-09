Étueffont Rue de l'école maternelle Etueffont, Territoire de Belfort Visite guidée du Bas d’Etueffont Rue de l’école maternelle Étueffont Catégories d’évènement: Etueffont

Territoire de Belfort

Visite guidée du Bas d’Etueffont Rue de l’école maternelle, 19 septembre 2021 14:00, Étueffont. Journée du patrimoine 2021 Rue de l’école maternelle. Gratuit|Sur inscription etueffont.mairie@orange.fr, 0384546040

Dimanche 19 septembre, 14h00, 17h00 Visite guidée du Bas d’Etueffont * Alain vous contera l’histoire d’Etueffont bas illustrée de cartes postales anciennes. Le parcours pédestre d’1H30 vous ménera vers les destinations suivantes : * Départ école maternelle

* Rue du centre

* Anciennes usines

* Retour école maternelle *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h30

*

Gratuit | Inscription par téléphone en Mairie

Rue de l’école maternelle 90170 Etueffont Étueffont 90170 Territoire-de-Belfort

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69377789.jpg 0384546040 https://www.etueffont.fr/

Alain vous contera l’histoire d’Etueffont Bas lors d’une visite guidée illustrée de cartes postales.

Le trajet d’1H30 à pied :

* Départ de l’école maternelle

* Rue du centre

* Histoire des anciennes usines

* Retour école maternelle

Crédits : @AlainHumbert Gratuit|Sur inscription @Humbert Alain

Détails Heure : 14:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Etueffont, Territoire de Belfort Autres Lieu Rue de l'école maternelle Adresse 90170 Etueffont Ville Étueffont Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Rue de l'école maternelle Étueffont