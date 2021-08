Bédoin Route du Mont Ventoux Bédoin, Vaucluse Visite guidée du Pavillon de Rolland-XIXe siècle. Route du Mont Ventoux Bédoin Catégories d’évènement: Bédoin

18 et 19 septembre Visite guidée du Pavillon de Rolland-XIXe siècle. * Élément remarquable du petit patrimoine de la commune, le pavillon de Rolland est l’un des témoins de l’histoire des reboisements et de la restauration des Terrains en Montagne (RTM) sur le Mont Ventoux. Il est bâti en 1867 dans le cadre de la mission de reboisement des agents des eaux et forêts. Ces missions font suite à deux lois de 1860 et 1864 sur le reboisement pour pallier les catastrophes naturelles qui ont parcouru la première moitié du XIXe siècle. Le pavillon de Rolland est d’abord un logement pour les ouvriers des RTM. En 1899 il est restauré et sert de magasin à graines et de dépôt de matériel. Il sert également de gîte des gardes forestiers contraints de coucher en forêt pour les besoins de leur service. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

