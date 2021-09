Orvault Route de Vannes Loire-Atlantique, Orvault Cars & Coffee Route de Vannes Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Orvault

Cars & Coffee Route de Vannes, 19 septembre 2021 09:30, Orvault. Journée du patrimoine 2021 Route de Vannes. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 09h30 Cars & Coffee * *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h00

*

Route de Vannes Forum d’orvault Orvault 44700 Z.A. Le Forum Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location5198097.jpg http://www.facebook.com/CarsandCoffeeNantes/ Crédits : Crédit photo Cars&Coffee Gratuit Crédits photo Cars&Coffee

Détails Heure : 09:30 - 12:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Orvault Autres Lieu Route de Vannes Adresse Forum d'orvault Ville Orvault lieuville Route de Vannes Orvault