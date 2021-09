Orvault Route de Vannes Loire-Atlantique, Orvault Voyages Route de Vannes Route de Vannes Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Journée du patrimoine 2021 Route de Vannes.

18 et 19 septembre Voyages Route de Vannes * La route de Vannes est un acteur majeur du commerce nantais. L’histoire commence au début des années 60 : les foyers s’achètent une voiture, rêvent de la maison de « Mon Oncle » (Jacques Tati 1958), et quelques-uns comme Michel Decré misent sur le développement de l’axe Nantes-Saint Nazaire et le libre-service…

L’Association de la Route de Vannes vous invite à faire ce Voyage dans le temps sur son nouveau site : www.routedevannes.com/voyageroutedevannes.

En attendant une grande expo photos pour les Journées du patrimoine 2022, plusieurs animations sont organisées sur la Route de Vannes : # Visites du magasin Auchan :

Qui n’a pas rêvé de se laisser enfermer dans un grand magasin pour en visiter les coulisses et en comprendre le fonctionnement ?

Adresse : 325 Route de Vannes, St Herblain

Lieu de RDV : accueil du magasin

18 septembre 2021

Horaires : 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Inscriptions : auprès de Delphine Didier ddidier@auchan.fr # Visite de la Plate-forme industrielle courrier de la Poste :

Nous vous proposons une visite guidée pour découvrir les équipements de la Plate-forme Industrielle Courrier de La Poste et les étapes préparatoires à la distribution de votre courrier

3 rue du Solay, Orvault

Lieu de RDV : communiqué par mail aux inscrits

18 septembre 2021 à 14h

Consignes : adultes uniquement, coques de sécurité chaussures fournies

Inscriptions : auprès de l’Association de la Route de Vannes : contact@routedevannes.com # Expositions de voitures Cars & Coffee en noir et blanc :

Pour admirer des voitures de prestige et de collection autour d’un café et échanger avec des passionnés.

Route de Vannes, lieu confirmé sur www.facebook.com/CarsandCoffeeNantes/

19 septembre 2021 de 9h30 à 12h *

Pass sanitaire obligatoire sauf – de 18 ans

Route de Vannes 44700 Orvault

Crédits : Association de la route de Vannes

