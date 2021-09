Montval-sur-Loir Rotonde ferroviaire Montval-sur-Loir, Sarthe Visite Rotonde Ferroviaire Rotonde ferroviaire Montval-sur-Loir Catégories d’évènement: Montval-sur-Loir

Sarthe

Visite Rotonde Ferroviaire Rotonde ferroviaire, 18 septembre 2021 10:00, Montval-sur-Loir

18 et 19 septembre Visite Rotonde Ferroviaire * Visites guidées. Présentation du bâtiment et ses composants.. Visite du musée et ses nombreux objets et outils liés au chemin de fer. Démonstration de matériels. Explication et présentation du projet complet d’aménagement du site. Informations sur le chantier en cours de la rénovation complète des couvertures, opération qui doit se terminer vers la fin Octobre. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre avec participation volontaire des visiteurs

Rotonde ferroviaire 44 route de Nogent montabon 72500 MONTVAL sur LOIR Montval-sur-Loir 72500 Montabon Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94948559.jpg 06 77 55 55 63 http://rfvl.over-blog.com

Rotonde Ferroviaire de 1891 .Bâtiment demi circulaire de 2500 m² inscrit MH Pont tournant fonctionnel de 24 m. Matériels roulants et musée

Détails Catégories d’évènement: Montval-sur-Loir, Sarthe Autres Lieu Rotonde ferroviaire Adresse 44 route de Nogent montabon 72500 MONTVAL sur LOIR Ville Montval-sur-Loir lieuville Rotonde ferroviaire Montval-sur-Loir